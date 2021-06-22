Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamaları ve şehirlerarası seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı, kamuda mesai saatlerinin yeniden normale döndüğünü söyledi. Peki, Kronik hasta, 60 yaş üstü ve hamilelere idari izin ne zaman bitiyor? İdari izinler kalktı mı? İşte ayrıntılar…

KRONİK HASTA, 60 YAŞ ÜSTÜ VE HAMİLELERE İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTİYOR? İDARİ İZİNLER KALKTI MI?

İdari izinler konusunda geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamada, ''60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.'' ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından Millete sesleniş konuşması gerçekleştirdi ve 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak uygulamalara değindi, kamuda normal mesai sistemine dönüleceğini açıkladı.

Ancak kronik hasta, 60 yaş üstü ve hamilelere idari izinlerin sona erip ermeyeceği veya daha ne kadar devam edeceği konusunda bir açıklamada bulunmadı.