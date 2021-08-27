Ekonomi Küba, kripto paraları tanıma kararı aldı

Küba, kripto paraları tanıma kararı aldı

Ekonomi

Küba, kripto paraları tanıma kararı aldı

Küba aldığı son karar ile kripto paraların tanınmasına yönelik olarak adımlar atmaya başlayacak.

27 Ağustos 2021, Cuma 11:05 Son Güncelleme:
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El Salvador ile başlayan kripto para tanıma ve resmi para yapma işlemlerine Küba da ödeme sistemleri üzerinde katılacak. Küba hükümeti, kripto paraların ödemelerde kullanılmasını tanıyacak ve buna ilişkin düzenlemeler yapacak. Küba hükümetinin yayınladığı karara göre, Küba Merkez Bankası, hangi kripto paraların tanınacağı konusunda kurallar belirleyecek.

Regülatör konumunda olacak Küba bundan sonraki süreçlerde ödeme sistemlerinde kripto paraları kullanabilecek.

TRUMP, KRİPTO PARALARA İLGİYİ ARTIRMIŞTI

Eski ABD Başkanı Trump'ın Küba'ya karşı ağır ambargolar nedeniyle ülkede kripto paralara olan ilgi artış ve popüler olmuştu.

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