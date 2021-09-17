Küçük dedektif
Çocuğunuzun iletişim ve dikkat becerileri bu gizemli oyun sayesinde pekişecek. Haritadaki ipuçlarını anlamaya çalışırken bağlantı kurma ve ilişkileri anlama becerileri gelişecek.
17 Eylül 2021, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Yarattığınız senaryo doğrultusunda saklayacağınız ipuçları: Örneğin; minik labirentler, bilmeceler, semboller gibi…
NASIL OYNANIR?
Bir olay belirleyin ve buna yönelik ipuçları hazırlayın. Örneğin; çocuğunuzun en sevdiği oyuncak gizemli bir şekilde kayboldu! Çocuğunuzun oyuncağını bulabilmesi için ona bir harita yaparak adım adım ipuçlarını bulmasına yardımcı olabilirsiniz
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