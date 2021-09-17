Çocukluk Küçük dedektif

Küçük dedektif

Çocukluk

Küçük dedektif

Çocuğunuzun iletişim ve dikkat becerileri bu gizemli oyun sayesinde pekişecek. Haritadaki ipuçlarını anlamaya çalışırken bağlantı kurma ve ilişkileri anlama becerileri gelişecek.

17 Eylül 2021, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Yarattığınız senaryo doğrultusunda saklayacağınız ipuçları: Örneğin; minik labirentler, bilmeceler, semboller gibi…

NASIL OYNANIR?

 Bir olay belirleyin ve buna yönelik ipuçları hazırlayın. Örneğin; çocuğunuzun en sevdiği oyuncak gizemli bir şekilde kayboldu! Çocuğunuzun oyuncağını bulabilmesi için ona bir harita yaparak adım adım ipuçlarını bulmasına yardımcı olabilirsiniz


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