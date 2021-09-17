Küçük dedektif

MALZEMELER

Yarattığınız senaryo doğrultusunda saklayacağınız ipuçları: Örneğin; minik labirentler, bilmeceler, semboller gibi…

NASIL OYNANIR?

Bir olay belirleyin ve buna yönelik ipuçları hazırlayın. Örneğin; çocuğunuzun en sevdiği oyuncak gizemli bir şekilde kayboldu! Çocuğunuzun oyuncağını bulabilmesi için ona bir harita yaparak adım adım ipuçlarını bulmasına yardımcı olabilirsiniz



