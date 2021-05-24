İstihdam kredisi yasalaştı! Küçük işletmelere iyi haber...

Kanuna göre, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek amacıyla ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022’ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşebilecek.

12 ay süreyle uygulanacak teşvikten yararlanacak işverenler, teşvik kapsamındaki her bir işçi için aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alabilecek. En fazla 5 kişi için uygulanacak destekle 1 yılda elde edilecek tutar 80 bin 493 liraya çıkacak. Toplam istihdamın yarıdan fazlasını 50 ve altında çalışanı olan işyerlerinin karşıladığı göz önüne alınırsa, bu destek işletmelerin elini de rahatlatacak.

TURİZMCİLERE KOLAYLIK

Düzenlemeyle ayrıca ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) birikim yapabilecek. Yasayla, pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle turizm sektörünün desteklenmesi için düzenleme yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2021 ile 21 Aralık 2021 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve ecrimisillerin ödeme süreleri, 30 Kasım 2022’ye kadar ertelenecek ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.