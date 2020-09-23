Kulak akıntısının en sık sık nedeni kulak kiri (serumen, buşon) olabilir. Aslında kulağımızın salgıladığı koruyucu görevi de olan bu vücut salgısı, genelde banyo sonrası sarı veya kahverengi bir akıntı şeklinde görülebilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları & Baş Boyun Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. Kağan İpçi, kulak akıntısı nasıl temizlenir, kulak akıntısı neden olur? Sorularına cevap verdi.

Kulak akıntısı neden olur? Kulak akıntısı nasıl temizlenir?

Bunun dışında en sık görülen kulak akıntısı nedenlerinden biri kulak iltihabıdır. Dış kulak kanalı iltihapları ve orta kulak iltihaplarında kulak ağrısı, kulak kaşıntısı ve duyma azlığı ile birlikte akıntı da görülebilir.

Kulak kanalı iltihabında, kulak kepçesinin veya kulak deliği önündeki kıkırdağın oynatılması ile artan ağrı hastalık için tipik belirtidir. Genellikle dokunmakla ve kulak üzerine yatmakla ağrı olur. Bunun dışında kulak kaşıntısı ve kulak akıntısı, duyma azlığı olabilir. Duyma azlığı sıklıkla kulak kanalının ödemi ve tıkanması nedeniyle olur. Tedavide öncelikli amaç; kulak kanalını kuru tutmak, ağrıyı azaltmak ve enfeksiyonla savaşmaktır. Kulak yakınmaları olduğunda kulağın içine etkisi bilinmeyen sıvılar veya doktor tavsiyesi dışında damlalar damlatılmamalıdır.

Böyle bir durumda hemen KBB hekimine başvurmak gerekir. Akıntının en sık 3. nedeni olarak da özellikle küçük çocuklarda rastlanılan kulak kanalı yabancı cisimleri ve yetişkinlerde pamuklu çöplerin aşırı kullanımı sayılabilir.

Kulak kiri dışarıdan gelen bir kir değildir. Kulak kiri, kulak tarafından kendiliğinden salgılanan bir salgıdır. Ama tabii bu salgının dışarı çıkarılması evde herhangi bir teknikle mümkün değildir. Normalde bu kulak kiri sarı renkte, banyo sonrası kulağın dış kısmına biraz gelir. Kulak kirini en iyi temizleme yöntemi; banyo sonrası havlu kağıtla ya da havlunun kenarıyla kurulamaktır. Yani kulak içerisine pamuklu çöp, tığ, kürdan gibi herhangi bir yabancı cisim sokmadan temizlenmesi gerekir. Kulak temizliğinde havlu yardımıyla kulağın dış kısmını kurulamak en doğru yöntemdir.







