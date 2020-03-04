Kültür sektörü Heritage İstanbul Fuarı’nda buluşuyor

Bu yıl 5.’si düzenlenen Heritage İstanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, 18 - 20 Mart tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşecek.

Kültürel miras alanında, sektörün aktörleri ile ortak dil geliştirmek, değerleri paylaşmak, geleceği tasarlamak, iletişimi arttırmak, katılımcılığı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, yeni nesil müzecilik teknolojilerini, sıra dışı kazıları, arkeoloji ve restorasyon alanında ki yenilikleri ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. TG Expo tarafından düzenlenen Heritage İstanbul'un detayları, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'nde yapılan basın toplantısında açıklandı.

Heritage Projeleri Yaratıcısı ve Yöneticisi Osman Murat Akan, yaptığı konuşmada, son zamanlarda Türkiye ve dünyada ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Kültür mirası bu konular arasında kendisine yer bulmaya çalışıyor. Bu organizasyonla aslında dünyadaki birtakım sektörel paydaşların farkındalıklarını artırarak gerek ülkemizde gerek dünyada bu işin de korunması ve sektörel olarak sürdürülebilir politikalar üretilmesi gerektiğinin farkındayız. O yüzden bu organizasyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akan, fuarın ticari bir organizasyon gibi gözükmesine rağmen, katılımcı firmalar, STK'lar, akademisyenler ve kamu görevlileri tarafından fuara sosyal sorumluluk mantığıyla yaklaşıldığını söyledi. TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, son günlerde yaşanan üzüntülere rağmen Türkiye'deki kültürel zenginliği ülke ve dünya gündemine taşımak, kültürel varlığın korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade etti.

"Geçmişe gelecek sağlamak" sloganıyla yola çıktıklarına işaret eden Şenel, "Bu alanda yapılan çalışmaların öncüsü olmaktan, kültürel mirasımıza sahip çıkmaktan, bu sektörü uluslararası platforma taşımaktan son derece mutluyuz." dedi.

“Türkiye kültür mirası alanında ezber bozuyor"

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir, fuarın yoğun ilgi göreceğini ve bu ilginin çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arkeoloji, müzecilik, restorasyon teknolojileriyle ziyaretçileri arasında köprü kuran önemli bir fuar. Bu köprü kültürel mirasın sürdürülebilmesi, niteliğinin artması ve katılımcıların kendilerini ifade etmeleri açısından çok değerli. Bu sene yabancı katılımcıların çok ilgili olduğunu gördük. Bu, rekabet edilebilirlik ve ileriye dönük niteliğin artması açısından da önemli."

Yüksek mimar Cengiz Bektaş da Türkiye'deki kültürel mirasın, tahrip edilerek son yüzyıllarda Batı'ya götürüldüğü değerlendirmesini yaparak, bu tür konuların fuar kapsamında tartışmaya açılacağı bilgisini verdi.

Heritage İstanbul Danışmanı Nezih Başgelen ise Türkiye'nin son yüzyılda kültür mirası alanında ezber bozduğu vurgusunu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının birçok kapsamlı müze açarak kültür mirası alanında büyük katkılar sağladığına dikkati çeken Başgelen, defineci ve tarihi eser kaçakçılarının kazı yaparak eserlere ciddi tahribatlar verdiğini ve bu konunun fuarda irdeleneceğini aktardı.

Başgelen, etkinlikleriyle herkesin dikkatini çekecek fuarın olumlu olumsuz bütün gelişmelerin ortasında önemli bir katalizör olacağı yorumunu yaptı.

“Konferanslarda 100'ün üzerinde konuşmacı”

Tema: Somut Olmayan Kültürel Miras

Etkinlikte, "Somut Olmayan Kültürel Miras" temasıyla sözlü geleneklerden, gösteri sanatlarından, toplumsal uygulamalardan, ritüellerden, el sanatları geleneğinden farklı örnekler sunulacak.

Konuşmacılar arasında; İstanbul Arkeoloji Müzesinin sergileme tasarımını yeniden yapan Mimar Boris Micka, Lübnan Ulusal UNESCO Komitesi Üyesi olan Trablus Belediyesi Başkan Vekili ve Kültürel Miras Komitesi Başkanı Khaled Tadmuri, Restorasyon Uzmanı ve Mimarlık Tarihçisi Mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. İclal Dinçer, Smithsonian Institude Sanat ve Müzecilik Direktörü Paul Michael Taylor, Atatürk Kültür Merkezi Mimari Projesinin Tasarımcısı Mimar Murat Tabanlıoğlu, Mimar Cengiz Bektaş, İtalyan Restorasyon Birliği Assorestaura, 10. Yılını kutlayacak Baksı Müzesinden Hüsamettin Koçan yer alacak. Konferanslardaki 100’ün üzerindeki konuşmacıların yanı sıra Heritage İstanbul Danışmanlarından Nezih Başgelen Moderatörlüğünde; son zamanlarda yapılan sıra dışı kazılar, yeni bulgular anlatılacak. Haluk Polat, An Vokal Grubu Projesi seyirciyi, Anadolu’nun ortak sesi ve titreşimine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Heritage İstanbul kapsamında, arkeoloji teknolojileri, arkeoparklar, açık hava müzecilik hizmetleri, arkeolojide dijital belgeleme, 3D sanal ortam teknolojileri, deneysel arkeoloji, restorasyon projeleri, uygulamalarla ilgili kuruluşlar, nano teknoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri, müze mekanı ve sergileme tasarımı projeleri, aydınlatma ve güvenlik sistemleri, müzelerde görsel medya ve sanat teknolojileri, mobil müze uygulamalar, sanal gerçeklik (VR) ve arttırılmış gerçeklik (AR) örnekleri sunulacak.

Müzecilik sektörünün oyuncuları için önemli bir pazar ve uluslararası buluşma noktası olan fuar, B2B toplantılarının verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak.