Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hedefimiz yüzde 100…

Ersoy, Antalya'da Kemer ilçesindeki bir taksi durağını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Ersoy, korsan taksicilikle ilgili denetimlerin artırılması noktasında ilgililerle görüşeceğini dile getirdi.

Turizmle ilgili değerlendirmede bulunan Ersoy, geçen yıla göre bu yılın daha iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki önlemleri gören ülkelerin kısıtlamaları kaldırdığına değinen Ersoy, "Sıkıntılı birkaç ülke var, inşallah onları da çözeceğim. Birkaç haftaya daha ihtiyaç var. Aça aça gidiyoruz. İngiltere ile yoğun görüşme trafiği devam ediyor. En büyük arzumuz, kısa sürede hava trafiğinin açılması." dedi.

En önemli sorunun vaka sayıları olduğunu aktaran Ersoy, vaka sayıları artarsa yine turizmde sıkıntı yaşanacağını bildirdi.

Aşı çalışmalarına değinen Ersoy, mücadelede aşının etkin rol oynadığını ifade etti.

"BU İŞİN TEK KURTULUŞU AŞI"

Esnafa da aşı olup olmadıklarını soran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu işin tek kurtuluşu aşı. Çevrenizde aşı olmayan kimsenin kalmaması lazım. Sizin olmanız yetmiyor. Çevrenizdeki herkesi de ikna etmeniz gerekiyor. Böyle kısa sürede geçecek bir hastalık değil. Bu, önlemle kontrol altında tutulması gereken bir virüs. Otellerde aşılanma oranı çok yükseldi. Yüzde 93'lere kadar geldi. Otellerdeki hedefimiz bu rakamları yüzde 100'e getirmek. Otel çalışanları buna uyuyor ve aşılanıyorlar. Sağlık Bakanlığı her şeyi yapıyor. Yeter ki insanlar aşı olmak istesin."

BAKANLIKTAN SINIFLANDIRMA BELGESİNİ ALACAK

Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de belediyelerle ilgili herhangi bir kısıtlama ya da hak mahrumiyeti getirilmediğini belirtti.

Konaklama tesislerinin belgelendirilmesinin hem belediyelerden hem de bakanlıktan yapıldığını anımsatan Ersoy, kanunla işletme sahibinin belediyeden iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı aldıktan sonra bakanlıktan da sınıflandırma belgesi alma şartı getirildiğini bildirdi.

Belediyelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdikten sonra rutin bir denetim yapmadıklarını ifade eden Ersoy, rutin denetimlerin düzenli olarak bakanlık tarafından yapıldığını, bakanlığın da sadece kendinden belgeli olanları denetlediğini kaydetti. Yasal düzenlemeyle herkesin bakanlıktan da belge alacağını ve rutin denetimlere tabi olacağını aktaran Ersoy, bu şekilde sistemin daha kontrollü yürüyeceğini sözlerine ekledi.

AA