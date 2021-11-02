Toplantının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantıda masaya yatırılan konuları anlattı. Ağaoğlu, "Yabancı kuralını TFF ile konuşacağız, değişmesini istiyoruz. 7+4 sistemi uygulanırsa çok daha sıkıntı yaşayacağız. Çok fazla geç olmadan TFF ile bu konuyu çözmemiz gerektiğini konuştuk.Bu ekonomik şartlarda 7+4'ün rafa kaldırılmalı" dedi.

Toplantının en önemli noktası olan yabancı sınırı için TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şimdi 8+3 yaptık, seneye 7+4 ve son olarak 6+5 yapacağız" demişti. Kulüpler bu kararın değişmesini istiyor ve yakın zamanda TFF ile görüşecekler.

"MHK değişikliğini biz istemedik"

Serdar Tatlı'nın ayrılmasını Kulüpler Birliği talep etmedi. MHK'ya atanan yeni başkanı sizlerden 15 dakika önce öğrendik. Serdar Tatlı'nın gidişi ve Ferhat Gündoğdu'nun gelişinde etkimiz yok. Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok. Hakem hataları devam ediyor.

MHK'nin işleyişi konusu sürekli olarak gündeme getirdiğimiz bir konu. Atamalardaki şeffaflık. Gözlemci notlarının ve raporlarının sağlıklı olarak değerlendirilmesi. VAR ile saha hakemlerinin ayrılması. Saha hakemi sahada, VAR hakemi VAR'da. Teknolojinin efektif olarak kullanılması, gerekirse algoritmik bir yapıya geçilmesi. Bir diğeri eğitim. Eğitimin bedeli neyse, en iyi eğitmenlerden eğitim alarak hakemlerimizin bugün yaşamış olduğumuz sıkıntıyı sahaya yansıtmasının önüne geçmek. Aynı soyismi taşıyan hakemlerin veya gözlemcilerin değerlendirilmesi. İkisinden biri görevini bıracak. Bu sıkıntı. Bu doğrultuda hareket eden hakemlerimiz de var. Bir önceki dönem MHK üyesi olan bir beyefendinin oğlu faal hakemdi. Oğluna bıraktırdı hakemliği. Bunlar temel konular. Tespit etmiş olduğumuz 6-7 konu daha var ama sizlerle paylaşabileceklerim bunlarla sınırlı.

Yayıncı konusu

Anlaştığımız danışman şirketin 9 elemanı şu anda içeride, görüşmelere devam ediyor. Farklı bir yapıyla ihaleye çıkma düşüncemiz var. Tek bir paket halinde değil, 6, 7, belki de 8 paket halinde ihaleye çıkılma düşüncesi var. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Evet, alt ligler ve Anadolu kulüplerimiz, bir iki şirket kulübümüz hariç, çok önemli ekonomik sıkıntı içerisindeler. Bu performansı direkt olarak etkiliyor. Anadolu kulüplerinin performansını, büyük kulüplerle rekabet edebilecek seviyeye çıkartamadan, Türk futbolunun yukarı çıkmasını düşünmek saflık olur. Biz ülke futbolunda rekabeti sağlayamadık. Kendimizden daha zayıf rakiple oynayıp o maçı kazanalım istedik. Neredeyse 12 takımımızın hem finans hem de performans sıkıntısı yaşamasıyla karşı karşıyayız. Anadolu kulüplerinde ve alt liglerde performans artışı hedefliyorsak, ekonomik olarak bir artış görmemiz gerekiyor

"Vergiler ötelenmeli, 300 milyon liralık bir söz almıştık"

Kulüp başkanları, yapılandırılmış olan vergilerin bir buçuk yıl ötelenmesi konusunu gündeme getirdi. Bu doğrultuda TFF yoluyla Bakanlık ile görüşeceğiz. Ekonomik ve performans olarak Anadolu futbolunu, büyük kulüplerle rekabet edecek düzeye taşıyamazsak futbolu ileri taşımak hayalciliğin ötesinde olur. Federasyon başkanımızın bize sezon başında vermiş olduğu söz vardı. 300 milyon liralık bir sözdü ve bunu yerine getirmesini istiyoruz. Kulüpler nefes alacak durumda değiller. Yapılanmış vergisi ötelenmeyen tek endüstri, futbol endüstrisi. Sinemaların, tiyatroların, konser salonlarının kapalı olduğu bir dönemde 3 günde bir maç oynayarak, sağlığımızı hiçe sayarak, ülke insanını ekran başında oyalayan tek olguydu futbol maçları. Ve yaşamış olduğumuz finansal türbülans döneminde vergilerin ortadan kaldırılması değil ama tüm vergilerin ötelendiği bir noktada futbol kulüplerinin de bir veya bir buçuk sene ötelenmesi konusunda tekrar kulüp başkanlarımız ısrarcı oldular. Tekrar gündeme getirip ilgili bakanlığa taşıyacağız

"TFF ile hafta sonuna doğru görüşeceğiz"

Geçen hafta yapılacak bir görüşmeydi ama Sayın Tatlı'nın istifası nedeniyle geçen hafta bir gecikme oldu. Ama bu hafta sonuna doğru bizim çalışma grubumuzla federasyonun çalışma grubu bir araya gelecek. Kısa, orta ve uzun vadeli planları konuşacağız. Yapı değiştiği için, farklı şeylerle de karşılaşabiliriz. Sözünü veremiyorum tabii