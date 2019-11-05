Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı oldu.





Orman'ın Beşiktaş Kulübü başkanlık görevinden ayrılmasının ardından bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucu Mehmet Sepiil görevi devralan isim oldu.





Böylece Kulüpler Birliği Başkanlığı'na 6 yıl sonra Anadolu takımlarından bir başkan seçildi.





Mustafa Cengiz, geçen yıl yapılan bildiri olayından sonra ilk kez toplantıya kendisi katıldı.





Mehmet Sepil kimdir?





Mehmet Sepil, 8 Mart 1955 tarihinde İzmir'de doğdu. Sepil, Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.





Aynı ünviersitede Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapan Sepil, 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yaptı.

Sepil, 2012 verilerine göre 500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı olarak belirlenmişti.





Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor. İzmir, Alsancak'ta Mancar isimli bir mekanı vardır. Mehmet Sepil ayrıca Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir. İşleri nedeniyle bütün dünyayı gezdiği bilinir.





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