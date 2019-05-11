'Kumsal - The Beach' filmindeki sahil 2021'e kadar kapalı

'Kumsal - The Beach' filmindeki sahil 2021'e kadar kapalı Tayland'da, Phi Phi Leh Adası'ndaki meşhur Maya Körfezi, her gün binlerce kişinin çevreye zarar vermesi nedeniyle 2021 yılına kadar kapatıldı