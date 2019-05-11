'Kumsal - The Beach' filmindeki sahil 2021'e kadar kapalı
Tayland'da, Phi Phi Leh Adası'ndaki meşhur Maya Körfezi, her gün binlerce kişinin çevreye zarar vermesi nedeniyle 2021 yılına kadar kapatıldı
Leonardo Di Caprio'nun oynadığı "Kumsal-The Beach" filmiyle ünlenen Maya Körfezi’ni günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor.
Bu nedenle mercan kayalıklarının çoğu yok oldu.
Deniz yaşamanın olumsuz etkilendiğini belirten yetkililer plajı iki yıl ziyarete kapattı.
KÖPEK BALIKLARI YENİDEN GÖRÜLDÜ
Çevreciler bu süre içinde, bölgedeki, doğal yaşamın normale dönmesini bekliyor.
Öte yandan ziyarete kapanan körfezde siyah yüzgeçli resif köpekbalıkları tekrar görülmeye başladı.