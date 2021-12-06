Kümülatif kelimesinin ne demek olduğu ve kümülatif artış oranının ne anlama geldiği güne damgasını vurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılında memur ve emekli memur maaşlarına yapılan zam açıklamasında kümülatif artış oranından bahsetti. Peki, Kümülatif ne demek? Kümülatif artış oranı ne anlama geliyor? İşte yanıtı…

KÜMÜLATİF NE DEMEK?

Kümülatif kelimesinin Türk Dil Kurumu’nda (TDK) yer alan anlamına bakıldığı zaman, ‘kümeli’ sözcüğü ile karşılaşılıyor. Yani bu kelimenin Türkçe anlamı ‘kümeli’ şeklinde ifade edilir. Bununla birlikte, felsefi açıdan bir bilgi ya da kümülatif bilgi biçiminde de ele alınmaktadır.

Kümülatif kelimesinin genel açıdan tanımına bakıldığında ise ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiği söylenebilir. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durum şeklinde de ifade edilmektedir.