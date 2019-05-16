Akhisarspor, Türkiye Kupası finalinde 7 sarı, 1 kırmızı kart görülmesi nedeniyle takım olarak, futbolcular Güray Vural ve Caner Osmanpaşa sportmenliğe aykırı açıklamaları ve Miguel Lopes de sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte yapılan açıklama:

1- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 5/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM EVREN ACAR'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu GÜRAY VURAL'ın müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu CANER OSMANPAŞA'nın müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü atletik performans uzmanı CEM KAVÇAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ALİ YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi ZEKERİYA GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki ""hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KARŞIYAKA Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ESENLER EROKSPOR Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu İLKER AVŞAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AA