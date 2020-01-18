Kuradan 5 gün sonra para iade

Başvurusu toplanan konutların bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası şubat ayında çekilecek.

Çıkmayanlara ödenecek

Çekiliş noter huzurunda İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan Ziraat Bankası’nın şubelerinden geri alabilecek. 2+1 konutlar için başvuru ücreti 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1.000 lira olmuştu.





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