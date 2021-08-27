Kuraların ardından Ali Koç'tan ilk sözler
UEFA Avrupa Ligi kuralarının ardından ilk konuşan isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Kura çekimi için Haliç Kongre Merkezi'nde hazır bulunan Koç, rakiplerle ilgili şöyle konuştu:
27 Ağustos 2021, Cuma 14:34 Son Güncelleme:
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"Beşiktaş'a kolay, bize orta şekerli, Galatasaray'a zor kura"
Orta şekerli bir kura oldu. Hedeflediğimiz 3-4 transferi yetiştirebilirsek biz bu gruptan rahat çıkarız. Olympiacos'un çıkmasına sevindim. Valbuena bizden ayrıldı ama hiç bağını koparmadı. Hem futbolcu hem insan olarak çok sevdiğim bir karakter. Frey de Antwerp'te sezona iyi başladı ama sakatlandı. Eski oyuncularımızla karşılaşmak ilgiyi artırır. İngiltere takımları çıksaydı sıkıntılı olurdu. Covid-19 nedeniyle maçları tarafsız sahada oynamamız gerekebilirdi. Bu nedenle şanslıyız. Bazı gruplar tam Şampiyonlar Ligi tadında. Bu nedenle nispeten iyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ın da grubu nispeten iyi. Galatasaray'ın grubu zorlu gibi görünüyor. Bütün takımlarımızın Avrupa'da başarılı olması hepimiz için önemli. Türk futbolu için özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birlikte hareket etmesi lazım. Burak Başkan ve Sayın Çebi ile yakın dostuz. Bu birliktelik devam ettiği sürece Türk futbolu bunun meyvelerini toplayacaktır.
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