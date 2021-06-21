Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağına dair açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Bundan önceki dönemlerde 1000 TL olan bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılırken, Haziran ayının sonlarına yaklaştıkça Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Araştırmaları da yoğunlaştı…

KURBAN BAYRAMI 2021 İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklamayı Ramazan Bayramı öncesinde yapmıştı. Bundan önceki dönemlerde bayramdan bir iki hafta önce ödenen Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2021 yılında 12-16 Temmuz tarihleri arasına ödenmesi bekleniyor.

Ancak bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor.

2021 KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyeleri 3 yıldır 1000 TL olarak ödeniyordu. 2021 Ramazan Bayramı itibariyle bayram ikramiyelerine 100 TL zam yapıldı ve 1100 TL oldu.

YENİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Mayıs ayı sonuna kadar emekli maaşı bağlanan vatandaşlar, 10-12 Mayıs tarihinde ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmişti. Bu kapsamda, Temmuz ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan yeni emekli vatandaşlar da 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi beklenen Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.