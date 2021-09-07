Kurban kadar zorba çocuğun da yardıma ihtiyacı var

KÖTÜ MUAMELE GÖREN ÇOCUĞU BEKLEYEN RİSKLER NELERDİR?

Zorbalığa maruz kalan çocuklarda kısa ve uzun süreli olumsuz etkiler ortaya çıkar.

KISA SÜRELI ETKİLER:

Öfke, çaresizlik, korku, üzüntü gibi duygular hissedebilir. Uyku ve iştah düzeni bozulabilir. İçe kapanma ya da saldırganlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

UZUN SÜRELI ETKİLER:

Sosyal ilişkilerden kaçınma, okula gitmek istememe, kaygı, özgüven düşüklüğü, depresyon görülebilir. Hatta ergenlik dönemindeki gençlerde intihar düşüncelerine, kendine ya da başkasına zarar vermeye kadar varan riskli sonuçları olablilir. Zorbalığa uğrayan çocuklar genel olarak kendilerini yalnız, güçsüz, farklı, endişeli, utanmış ya da korkmuş hissedebilirler. Ancak genellikle zorbalığa uğradıklarını ve böyle hissettiklerini kimseyle paylaşamazlar. Bu durum yoğun suçluluk ve utanç duygusu yaşamalarıyla ilgilidir.

MÜCADELE ETMEK İÇİN NASIL STRATEJILER GELİŞTİRİLEBİLİR?

Kurban kadar zorbalık yapan çocuğun da yardıma ihtiyacı olduğu unutulmamalı. Hem ebeveynlerin hem de okul yönetiminin akran zorbalığı hakkında çocukları bilgilendirmesi önemli. Okulda fark edilen zorbalık, çocuğun ebeveynleri ile mutlaka paylaşılmalı ve gerekli önlemler alınmalı. Eğer çocuğunuz okulda sistemli kötü muamaleye maruz kaldığını sizinle paylaşıyorsa mutlaka durumu öğretmenine, rehberlik servisine, gerekirse okul yönetimine bildirip onlardan destek alın.

6 TÜRÜ VAR

FİZİKSEL ZORBALIK: Dövme, vurma, saçını çekme, tekmeleme, çelme takma, itme gibi bedene yapılan zarar verici davranışlardır.

SÖZEL ZORBALIK: Tehdit etme, alay etme, küfür etme, isim takma, hakaret etme gibi olumsuz söz söylemektir.

İLİŞKİSEL ZORBALIK: Kişinin arkasından konuşma, dedikodu yayma, yapmadığı şeylerle ilgili öğretmene şikayet etme, sırlarını başkalarına anlatma ve onu zor duruma düşürme gibi davranışlardır.

PSIKOLOJIK ZORBALIK: Görmezden gelme, grup içerisinde dışlama, konuşmama, başkalarının o kişiyle arkadaşlık etmesini engelleme davranışlarıdır.

CİNSEL ZORBALIK: Sözel, fiziksel ya da siber şekilde olabilir. , SÖZEL: Kişinin cinsiyeti veya fiziksel görünümü hakkında aşağılayıcı veya tehdit edici ifadeler kullanmaktır. , FIZIKSEL: Kişinin kendi rızası dışında özel bölgelere dokunmaktır. , SIBER: Kişinin kendi onayı olmadan internet ortamında fotoğraf veya videolarını paylaşmaktır.

SİBER ZORBALIK: Kısa mesaj, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla kişiye aşağılayıcı mesajlar gönderme, video fotoğraf ya da sırlarını kişinin onayı olmadan yayınlamaktır.