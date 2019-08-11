Kurban kemiklerini atmayın! Şifa kaynağı kemik suyu nasıl yapılır?

Kurban Bayramında kesilen hayvanların kemiklerini mucizevi bir şifa kaynağına dönüştürmek mümkün. Kurban kemiklerini çöpe atmak yerine vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendiren ve direncini arttıran mucize ilikli kemik suyu elde ederek değerlendirmek için bu bayram bir fırsat. Peki, Kemik suyu nasıl yapılır? İşte kemik suyu ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Kurban etlerinden kalan kemiklerin çöpe atılıyor. Şifa kaynağı olarak nitelendirilen kemik iliği birçok hastalıkla önleyici rolü bulunuyor. Kemik iliğinin vücuttaki bağışıklık sitemine yön veren lökasit, trombosit ve eritrosit hücrelerinin üretimine yardımcı olduğunu biliyor musunuz?

Kemiğin içindeki ilik hem soğuk algınlığına karşı koruyor, hem de vücudun hastalığa karşı direnç göstermesini sağlayarak ve çabuk toparlanmasını sağlıyor. Kemik suyu ile yapılmış çorbalar ve kemikli etle pişirilmiş yemekler vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin.

KEMİK İLİĞİ SUYU NASIL YAPILIR?

Kemik suyu mümkünse büyük baş hayvanlardan hazırlanmalı. Hayvanın ilikli kemiklerini, bir miktar etle birlikte haşlıyoruz. Su kaynamaya başladığında ocağı mum ışığı modeline getiriyoruz. 6 saat boyunca bu şekilde haşladıktan sonra kemikleri çıkarıp etlerini sıyırıp alıyoruz. Bu aşamadan itibaren kemikleri yeniden aynı suya atıyor ve üzerine 1 bardak sirke döküyor ve 12 saat daha haşlıyoruz.

Pişirme işlemiyle jöle kıvamına gelen kemik suyunu kağıt bardaklara koyarak buzdolabında muhafaza etmek mümkün. Buzlukta 3-6 ay, buzdolabında ise 7 gün bozulmadan kalabilen kemik suyunu günde 1 su bardağı tüketmek çok önemli.