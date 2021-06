Nirvana grubunun solisti, efsanevi müzisyen Kurt Cobain'in kendisini resmettiği çizim açık artırmaya çıkarılmasının ardından 281 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) satıldı. Independent Türkçe'nin The New York Post'a dayandırdığı habere göre, bahsi geçen çizimi Cobain, Singapur'daki TNT Music Centre müzik stüdyosunda çizdi. Cobain, çizimi grubun Nevermind albümü için 1992’de gerçekleştirdiği dünya turnesi sırasında yapmıştı. "Kurdt Kobain Rock Star" isimli çizimin üstünde "Nasıl çalacağımı bilmiyorum ve umurumda değil!" ifadeleri yer alıyor.

Julien's Auctions tarafından açık artırmaya çıkarılan parçanın özel bir koleksiyoncu tarafından alındığı belirtildi. Observer'ın bildirdiğine göreyse Cobain söz konusu çizimi ilk olarak turnede grupla birlikte çalışan serbest fotoğrafçı Jacque Chong'a vermişti. Cobain 5 Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu. 27 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyenin bu yıl ölümünün 27. yıldönümü.