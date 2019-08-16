Kuşadası bugün sezon içinde 4. seferini yapan Hollanda bayraklı ’Koningsdam’ isimli dev transatlantiği ağırladı.

Uzunluğu 296, genişliği, 38 metre ve 99 bin 500 Gros ton ağırlığında olan Koningsdam isimli dev transatlantik 3 bin 100 turist ve bin 200 mürettebat ile Kuşadası Ege Ports Limanı’na yanaştı.

TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİLER

Çoğunluğu Amerikalı olan turistlerin bir bölümü otobüslerle şehir dışındaki Efes ve Meryemana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyarete giderken, tur programına katılmayan turistler ve gemi mürettebatı ise Kuşadası çarşılarını gezdi.

Kuşadası Limanı’nı işleten firmanın Genel Müdürü Aziz Güngör, “ 2019 yılında toplamda 6 sefer düzenleyecek olan Hollanda bayraklı ’Koningsdam’ isimli kruvaziyer gemisi 2019 yılında toplam 6 sefer düzenleyecek.

103 GEMİ SEFERİ

Bugün Kuşadası’na dördüncü seferini gerçekleştirdi. Kruvaziyer turizmindeki yükseliş devam ediyor. 2019 yılının ilk 7 ayında 103 gemi seferi ile 84 bin 800 turist Kuşadası’na geldi.

Yıl içerisinde ise limanımıza 198 turist gemisi sefer yapacak ve bu gemiler ile toplam 185 bin turist gelecek.

2020 yılında dünyanın en yeni ve en büyük gemileri Kuşadası Limanı’na gelecek “ dedi.

AYDIN (İHA)