Magazin Kuzey Yıldızı'nın Emin'i Korcan Kol kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

Kuzey Yıldızı'nın Emin'i Korcan Kol kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

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Kuzey Yıldızı'nın Emin'i Korcan Kol kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin takipçileri, oyuncuların yaşını ve hayatına dair bilgileri merak ediyorlar. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Emin'i Korcan Kol kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Merak edilen detayları araştırdık.

02 Aralık 2020, Çarşamba 12:14 Son Güncelleme:
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Korcan Kol, Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine üçüncü bölümden itibaren dahil oldu. Mine’nin okul arkadaşı olarak diziye dahil olan oyuncu Emin karakterine hayat veriyor. 

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Reklam ve dizi film oyuncusu. 2001, İstanbul doğumlu. Boy: 1.90 cm, Kilo: 80 kg. Lise mezunu. Korcan Kol oyunculuk eğitimleri aldı. En son oyunculuk eğitimini suedacilstudio'da tamamladı. Çeşitli otellerde aşçı olarak çalıştı. Vücut geliştirme ve kickboks sporları ile uğraşıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan oyuncunun resmi Instagram hesabında takipçi sayısı 268 bin civarında.

Kameraların karşısına 2019 yılında Aleyna Tilki ile “Loft” reklamında oynaması ile geçti. İlk dizi film projesi ise “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisi oldu. Bu dizide “Emin” karakterine hayat verdi.

Kendisini iradeli bir kişilik olarak tanımlayan oyuncu sigara ve alkol kullanmıyor. Hayranlarının merak ettiği saç rengine ilişkin olarak da kendi doğal saç rengi olduğunu vurgulayarak sık sık bakım yaptığını dile getiriyor.


https://www.instagram.com/korcankol/?hl=tr


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