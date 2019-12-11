Kuzu kol sarma tarifi: Kuzu kol sarma nasıl yapılır?

Mutfağınızda nefis kokuların yükseleceği, lezzetiyle hafızalara kazınacak olan kuzu kol sarma tarifi kırmızı et severlerin oldukça beğendiği bir tarif. Kuzu kol sarma nasıl yapılır öğrenmek istiyor veya kuzu kol sarma tarifi arıyorsanız detaylar haberimizde.

Kuzu kol sarma tarifi

Kuzu kol sarma malzemeleri

- 1 adet (1400 gr) kuzu kol

- 1 çorba kaşığı biber salçası

- 1 çay bardağı çekilmiş ekmek içi

- Yarım bağ maydanoz

- 3 diş sarımsak

- Yarım çorba kaşığı kekik

- 3 çorba kaşığı sıvı yağ

- Biber

- Tuz

Kuzu kol sarma yapılışı

Maydanozları ince ince doğrayın. Mutfak robotunda ekmeği çekin ve sarımsakları döverek ezin. Daha sonra ekmek içini, sarımsağı, maydanozu ve kekiği karıştırın. Kuzu kolunun kemiklerini çıkartın ve fazla yağını temizleyin. Kuzu kolun iç kısmına tuz, biber ve biber salçası sürün. Üzerine salça be baharatların hepsini sürün. Kuzu kolunu silindir şeklinde sarın ve kasap ipi veya mutfak ipi ile sıkıca sarıp bağlayın. Kuzu kol sarmayı az miktarda sıvı yağ ile yağladıktan sonra tepsiye yerleştirip 200 dereceye ayarlanmış fırına atın. Pişmesine 15 dakika kala tepsiye 1 su bardağı su ekleyin. Böylece tepsinin yanması engellenmiş olur. Pişen kuzu kolu dilimleyip servis edebilirsiniz.

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