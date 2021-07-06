Lisans öğrenimi devam ederken burs ve kredi alan öğrenciler Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırmalarına devam ediyordu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla Temmuz ayı burs ve kredilerinin ödeneceği tarih belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre, Temmuz ayı burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarına göre yatırılacak…

TEMMUZ AYI BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı burs ve kredileri, bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 6 Temmuz itibariyle başladı, 10 Temmuz’a kadar da devam edecek. Öğrenciler, burs ve kredilerini T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alabilecek.

Buna göre; TC Kimlik numarasının sonu