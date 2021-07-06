KYK kredileri ne zaman yatacak? Temmuz bursları ne zaman yatacak? Bakanlık açıkladı...
Temmuz ayı burs ve kredilerinin ne zaman yatacağı merakla bekleniyordu. Konuyla ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan geldi. İşte Temmuz ayı burs ve kredilerinin yatacağı tarih…
06 Temmuz 2021, Salı 10:37 Son Güncelleme:
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Lisans öğrenimi devam ederken burs ve kredi alan öğrenciler Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırmalarına devam ediyordu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla Temmuz ayı burs ve kredilerinin ödeneceği tarih belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre, Temmuz ayı burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarına göre yatırılacak…
TEMMUZ AYI BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz ayı burs ve kredileri, bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 6 Temmuz itibariyle başladı, 10 Temmuz’a kadar da devam edecek. Öğrenciler, burs ve kredilerini T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alabilecek.
Buna göre; TC Kimlik numarasının sonu
- '0' olanlar 6 Temmuz,
- '2' olanlar 7 Temmuz,
- '4' olanlar 8 Temmuz,
- '6' olanlar 9 Temmuz,
- '8' olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.
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