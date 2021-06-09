AK Parti tarafından Meclis’e sunulan vergi borcu yapılandırma paketinde KYK borçları da dahil olmak üzere devlete olan pek çok borcun yapılandırılmasına ilişkin öneri bulunuyordu. Yasanın çıkmasının ardından KYK yapılandırma başvuru tarihi de belli oldu…

KYK YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AK Parti tarafından meclise sunulan yeni paket, KYK borçlarına ödeme kolaylığı sağlarken, 30 Nisan 2021'den önceki borçlar esas alınacağı açıklandı.

Bununla birlikte KYK yapılandırmalarının 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Ayrıca, yapılandırma paketinde yer alan borçlardan Ticaret Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, belediyelere ve il özel idarelerine olan borçlar için ilk taksitin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçlar için ise ilk taksitin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

KYK YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresine giriş yapması gerekiyor. Online olarak yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği yer alıyor. Buraya tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapılarak ve sitedeki talimatlarla uygun şekilde devam edilerek KYK yapılandırma başvurusu yapılabiliyor.

Aynı zamanda vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişim sağlanabiliyor.

KYK borç yapılandırma işlemlerini online ortamda yapma imkanı olmayanlar, vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabiliyor. Borç yapılandırma başvurusunda bulunanlar ödemelerini de havale ve kredi kartıyla ile yapabiliyor.



