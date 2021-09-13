2021 KYK yurt ücretleri ve depozitoları, akademik takvimin başlamasına kısa süre kala öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK yurt ücretleri, kredi kartları ile ödenebilirken, kayıtlarda öğrenciler, yurt ücretinden hariç depozito da ödüyorlar. Ankara, İstanbul, Karabük, Konya ve diğer illerde yurt ücretleri aylık olarak ödeniyor ve ödemeler tüm kredi kartları ve banka kartları ile online olarak yapılabiliyor.

2021 KYK YURT ÜCRETLERİ VE DEPOZİTOLARI NE KADAR?

Ankara, İstanbul, Karabük, Konya gibi birçok ilde bulunan KYK yurtlarının ücretleri yurdun fiziki yapısına ve barınma durumuna göre değişiklik gösteriyor. İşte, yurdun tipine göre ücretleri ve depozitoları…

1. TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 230 TL

Depozito ücreti: 314 TL

2. TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 250 TL

Depozito ücreti: 342 TL

3.TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 290 TL

Depozito ücreti: 342 TL

4.TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 325 TL

Depozito ücreti: 444 TL

5.TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 360 TL

Depozito ücreti: 492 TL

6. TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 390 TL

Depozito ücreti: 533 TL

KYK YURT ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

KYK yurt ödemeleri tüm kredi kartları ve banka kartları ile yapılabilmektedir.

KYK yurt ücretleri aylık olarak ödenir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir. İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59’a ödenmelidir.

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