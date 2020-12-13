Banu Alkan geçen ay Kardashian kardeşlerin en küçüğü, Amerikalı TV yıldızı Kylie Jenner’a savaş açmıştı. Jenner’ın tarzını kendisinden kopyaladığını söyleyen Alkan, dünyaca ünlü yıldız için “Taklitçi Kezban. Kıyafet kumaşlarıma, seçtiğin renklere, saçımın uzunluğuna kadar kopyacısın” diye yazmıştı. Banu Alkan’ın hayranları Instagram’da binlerce hikaye ve post paylaştı. İddiaya göre; etiketlenmekten rahatsız olan Jenner, Banu Alkan’a “Yeter artık. Seni avukata vereceğim” şeklinde mesaj attı. Alkan bunu da yayınladı, ama kimse inanmadı!

Safiye çok sevindi

Kylie Jenner dün bir kez daha sosyal medya gündemindeydi. Ama bu kez konu Afrodit değildi. Jenner, kardeşi Kendall ile yeni bir karesini paylaştı. Duruşları ve kıyafetleriyle 3 yıl önce ‘Dünya Güzellerim’ adlı gezi programında bir araya gelen Safiye Soyman ve Bülent Ersoy’a benzetildiler. Instagram’da etiketlenince bu fotoğrafı gören Safiye Soyman “Kylie Jenner gibi bir dünya starı tarafından taklit edilmek, örnek alınmak güzel şey” dedi.

Delil kareler!

Banu Alkan ‘Kezban’ diye seslendiği Kylie Jenner’ın kendisini saç, poz ve kıyafet konusunda taklit ettiğini iddia ediyor.







