Ekonomi Lakerda 400 liradan satılıyor! Lakerda nasıl yapılır? Lakerda yapımının püf noktaları

Lakerda 400 liradan satılıyor! Lakerda nasıl yapılır? Lakerda yapımının püf noktaları

Ekonomi

Lakerda 400 liradan satılıyor! Lakerda nasıl yapılır? Lakerda yapımının püf noktaları

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapımına başladı torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanan lakerda, 2 kilogramı400 TL'den satılıyor. Lakerda nasıl yapılır? Balıkçı İbrahim Çoşkunarslan, lakerda yapımının püf noktalarını anlattı.

19 Ekim 2021, Salı 14:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karadeniz'de torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 400 TL'ye satışa çıktı.

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapımına başladı. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor.



BALIK 3 GÜN TUZLU SUDA BEKLETİLİYOR

Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar 400 TL'ye satılıyor.

‘KASIM AYINI BEKLESİNLER’

Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Çoşkunarslan, lakerda yapımının püf noktalarını anlattı. Çoşkunarslan, “Lakerda için önce balığın güzel olması gerekiyor, çok sert olması lazım. Sonra balığı güzelce dilimliyoruz ve kanını çıkarıyoruz. 2-3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiyoruz. Balığı bembeyaz yaptıktan sonra balığın içindeki iliğini çıkarıyoruz. Onu belirli bir süre ince tuzda bekletiyoruz. Ondan sonra kavanozlara koyuyoruz. İçine zeytinyağı veya tuzlu su koyan da oluyor. Daha sonra afiyetle yiyoruz. Ekim ayındaki balıklar güzel olur. Normalde ise kasım ayındaki balıklar tuzlanır. Çünkü içi yemsiz olur. Şu an palamutun tanesi 40 TL, biraz pahalı. O nedenle lakerda fiyatları da arttı" dedi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Temmuz 2026'da emeklisiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
1 derece fark tüketimi yüzde 10 artırıyor
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
İş bulmanın formülü
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim 2021 TCMB PPK toplantısı ne zaman?