Lastik bilezikler yapıp satarak 20 bin dolar bağış topladı.

Orlinsky'nin hastanenin pandemi sürecinde sağlık çalışanları için koruyucu malzeme satın almasını sağladığı ifade edildi.

Orlinskynin annesi Lori Orlinsky, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Hayleyin hobi olarak yaptığı bilezikleri bir yardım kampanyasına dönüştürdüğünü ve bileziklerin ABD dışındaki ülkelerden bile alıcı bulduğunu söyledi.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot da Hayleyin yardım kampanyasına destek verdi. Sosyal medya hesabından kampanyayı duyuran Lightfoot, Hayleyin yaptığı bileklikleri koluna takarak fotoğraf paylaştı.

Öte yandan, hastanenin vakfının müdür yardımcısı Tracey McCusker, “20 bin dolar özellikle 7 yaşındaki bir çocuk için oldukça inanılmaz bir miktar. Bu tür bir bağış toplama çabası, hastanenin parayı çeşitli farklı şeyler için kullanmasına olanak tanıyor. Kovid-19’a gerçekten hızlı yanıt vermemiz gereken bir zamanda kesinlikle gerekliydi” dedi.

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