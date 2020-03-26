Lavanta kokusuyla stresi uzak tutun
Haziran ayında çiçek açmaya başlayan lavanta, yazı anımsatan tanıdık kokusu, koklandığında hatıralara götüren nostaljik etkisi ve göz alan rengi ile hayatımızda ayrı bir yere sahip. Dolaplara yerleştirilen 10 gramlık lavanta keselerinden ilham alan Selin Lavanta 10, geçmişten günümüze köprü kurarak göz alıcı mor tarlaların kokusunu günlük hayatınıza taşıyor.
26 Mart 2020, Perşembe 14:20 Son Güncelleme:
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Temizliğin ve tazeliğin simgesi lavantanın güçlü ve etkili kokusu, Selin Lavanta 10 ile işte, ofiste, evde, dışarıda, her yerde elinizin altında. Yoğun iş temposu ve koşturmaca içinde bir dakika soluk almak isteyenleri rahatlatan lavanta kokusu, yorgunluğa da iyi geliyor. Bilimsel adı Lavandula Angustifolia olan lavantanın kokusunun sakinlik ve zindeliği artırdığına, stresi ise azaltmaya yardımcı olduğuna inanılıyor.
Geçmişten gelen aşina kokuları bugünlere kazandıran Selin’in “Hayatın Kokusu” serisinde Selin Lavanta 10’un yanı sıra Ardıç, Bahçe Gülü, Hanımeli, Sığla ve Mavi Ladin bulunuyor.
Kare, silindir ve spreyli ambalajlarda “Hayatın Kokusu” serisi süpermarket ve eczanelerde satışa sunuluyor.