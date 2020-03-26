Lavanta kokusuyla stresi uzak tutun

Temizliğin ve tazeliğin simgesi lavantanın güçlü ve etkili kokusu, Selin Lavanta 10 ile işte, ofiste, evde, dışarıda, her yerde elinizin altında. Yoğun iş temposu ve koşturmaca içinde bir dakika soluk almak isteyenleri rahatlatan lavanta kokusu, yorgunluğa da iyi geliyor. Bilimsel adı Lavandula Angustifolia olan lavantanın kokusunun sakinlik ve zindeliği artırdığına, stresi ise azaltmaya yardımcı olduğuna inanılıyor.

Geçmişten gelen aşina kokuları bugünlere kazandıran Selin’in “Hayatın Kokusu” serisinde Selin Lavanta 10’un yanı sıra Ardıç, Bahçe Gülü, Hanımeli, Sığla ve Mavi Ladin bulunuyor.

Kare, silindir ve spreyli ambalajlarda “Hayatın Kokusu” serisi süpermarket ve eczanelerde satışa sunuluyor.