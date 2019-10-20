Lemina döndü, Falcao yine yok

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan pas çalışması yaptı.