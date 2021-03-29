Leptin diyeti; son dönemlerde beslenme planlarının gündeminde yer alan bir diyet planıdır. Vücudun sağlıklı bir biçimde kilo kaybının oluşması adına uygulanmaktadır. Tokluk ve açlık hissinin dengede kalmasını amaçlayan leptin diyeti; bir beslenme uzmanı denetiminde yapılmalıdır. Leptin diyetinde genel olarak kalori hesabı yapılmamaktadır. Sağlıklı tercihlerin yapılmasıyla beraber uzun zamanlı tokluk amaçlanır. Leptin diyetinde dikkat edilmesi gereken hususların varlığı söz konusudur. Bu şartlara uyarak kilo vermek mümkündür.

LEPTİN DİYETİ LİSTESİ: LEPTİN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Leptin diyeti listesinde dikkat edilmesi gereken konular aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Akşam yemeğinden sonra yemek yenmemelidir. Leptin diyeti süresince akşam yemeğinden sonra herhangi bir besinin tüketilmesi yasaktır. Biftek, somon, tavuk, deniz ürünlerinin yanında kırmızı biber, kabak, ıspanak gibi düşük karbonhidratlı sebzeler tüketilmelidir. Akşam yemeği ise uyumadan minimum üç saat önce tüketilmelidir.

- Gün içerisinde üç öğün tüketmek gerekir. Leptin diyetinde öğünler arasında atıştırma yapılmamalıdır. Öğünler arası acıkılması halinde tatlandırılmamış içecekler ile iştahın bastırılması önemlidir.

- Kahvaltıda protein içerikli besinler tüketilmelidir. Kahvaltı; en fazla besin tüketilen öğünde yapılmalıdır. Sabahları protein yenmesi, hem metabolizmayı hızlandırır hem de enerjiyi arttırır. Gereken proteinin alınması adına yumurta tercihi yapılabilir. Kişi kendine badem sütü, yulaf ezmesi veya protein tozundan yapılmış olan öğün uygulanabilir.

- Leptin diyetinde doyana dek yemek yememek gerekir. Leptin diyetinde yapılan hatalı durumlardan birisi de doyana kadar yemektir. Leptin diyetinde doyana dek yemek yememek önemlidir. Bununla beraber yemek bittikten 20 dakika içerisinde doygunluk hissinin geldiğini görmek mümkün olacaktır. Zaman içerisinde yeme alışkanlıkları değişecek ve da az yendiği fark edilecektir.

- Leptin diyetinde karbonhidrat oranının azaltılması gerekir. Karbonhidratın tam anlamıyla ortadan kaldırılması gerekmemektedir. Ancak tüketilen karbonhidrat oranının azaltılması gerektiği gerekir. Öğle yemeklerinde salata ile başlamak doğru bir uygulama olabilir. Kavrulmuş pancar, mercimek, kinoa, keçi peyniri gibi salataların tüketilmesi karbonhidrat alınması engellenir ve gereken proteini sağlar.

- Leptin diyetinde kaçınması gereken besinler; soda içerisinde tatlandırıcı olan her içecek, enerji içecekleri, soya içerikli besinler tüketmekten kaçınmak gerekir. Bu besinler; leptin direncine neden olarak kilo almaya neden olabilir.

- Leptin diyetine destek olacak besinler ise; taze ve organik besinlerin hepsidir. Avokado, Hindistan cevizi yağı, badem, ceviz, fındık, omega 3 yağı, kırmızı et, balık, sebze, yumurta, tavuk gibi gıdaların tüketilmesi gerekir. Bu diyet uygulanırken, bu tür besinlerin tüketilmesi diyetten en iyi etkiyi almaya yardımcı olacaktır.

LEPTİN DİYETİ İLE 1 HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Leptin diyeti ile 1 hafta içerisinde yaklaşık olarak 2 kilo verilebilir. Leptin diyetinin doğru bir şekilde uygulanması, kilo verilmesi açısından önemlidir. Bununla beraber leptin diyetinin şartlarının göz önünde bulundurulması ve kurallara uyulması gerekmektedir. Aksi halde kilo vermek pek mümkün olmayabilir. Leptin diyetinin kurallarına uyulması halinde ve diyetin doğru bir şekilde uygulanmasıyla birlikte Leptin diyetinin faydalarından yararlanmak mümkün olacaktır. Genel olarak leptin diyeti ile 2- 3 kilo verildiği belirtilebilir.