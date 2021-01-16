Levain Bakery kurabiye tarifi: Levain Bakery kurabiye nasıl yapılır?

Tam kıvamında enfes ,Levain Bakery yapmak isteyenler için enfes bir tarifimiz var. Sevdiklerinize hazırlamak için Levain Bakery tarifi arıyor ya da Levain Bakery nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Levain Bakery tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Levain Bakery kurabiye malzemeleri

225 gram tereyağı

200 gram esmer şeker

100 gram toz şeker

2 adet yumurta

400 gram un

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

3/4 tatlı kaşığı karbonat

3/4 tatlı kaşığı tuz

320 gram damla çikolata

230 gram iri dövülmüş ceviz

Levain Bakery kurabiye yapılışı

Fırını 210 derecede ısıtmaya başlayın. Küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ve şekerleri çırpma kabında bir araya getirin. Krema kıvamı alana kadar aşağı yukarı 4 dakika çırpın. Unu, nişastayı, karbonatı ve tuzu ekleyip özleşene kadar karıştırın. (Fazla karıştırmamaya dikkat edin.)Damla çikolataları ve cevizleri de ilave edip harmanlayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız kurabiye hamurundan büyük parçalar halinde koparıp yuvarlayarak tepsiye yerleştirin. Kurabiyeleri fırına verip 9-12 dakika pişirin. Daha fazla pişirirseniz sertleşirler. Fırından çıktıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin.



