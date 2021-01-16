Levain Bakery kurabiye tarifi: Levain Bakery kurabiye nasıl yapılır?
New York'un en ünlü mekanlarından birisinde adını duyuran ve oldukça çok sevilen bu kurabiye evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sosyal medyada popüler olan bu tarifi kurabiye sevenler Levain Bakery nasıl yapılır merak ediyor. Enfes lezzetiyle hafızalara kazınan Levain Bakery tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
16 Ocak 2021, Cumartesi 12:21 Son Güncelleme:
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Levain Bakery kurabiye tarifi
Levain Bakery kurabiye malzemeleri
- 225 gram tereyağı
- 200 gram esmer şeker
- 100 gram toz şeker
- 2 adet yumurta
- 400 gram un
- 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
- 3/4 tatlı kaşığı karbonat
- 3/4 tatlı kaşığı tuz
- 320 gram damla çikolata
- 230 gram iri dövülmüş ceviz
Levain Bakery kurabiye yapılışı
Fırını 210 derecede ısıtmaya başlayın. Küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ve şekerleri çırpma kabında bir araya getirin. Krema kıvamı alana kadar aşağı yukarı 4 dakika çırpın. Unu, nişastayı, karbonatı ve tuzu ekleyip özleşene kadar karıştırın. (Fazla karıştırmamaya dikkat edin.)Damla çikolataları ve cevizleri de ilave edip harmanlayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız kurabiye hamurundan büyük parçalar halinde koparıp yuvarlayarak tepsiye yerleştirin. Kurabiyeleri fırına verip 9-12 dakika pişirin. Daha fazla pişirirseniz sertleşirler. Fırından çıktıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin.