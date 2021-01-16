Yemek Levain Bakery kurabiye tarifi: Levain Bakery kurabiye nasıl yapılır?

Levain Bakery kurabiye tarifi: Levain Bakery kurabiye nasıl yapılır?

Yemek

Levain Bakery kurabiye tarifi: Levain Bakery kurabiye nasıl yapılır?

New York'un en ünlü mekanlarından birisinde adını duyuran ve oldukça çok sevilen bu kurabiye evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sosyal medyada popüler olan bu tarifi kurabiye sevenler Levain Bakery nasıl yapılır merak ediyor. Enfes lezzetiyle hafızalara kazınan Levain Bakery tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

16 Ocak 2021, Cumartesi 12:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tam kıvamında enfes ,Levain Bakery yapmak isteyenler için enfes bir tarifimiz var. Sevdiklerinize hazırlamak için Levain Bakery tarifi arıyor ya da Levain Bakery nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Levain Bakery tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Levain Bakery kurabiye tarifi

Levain Bakery kurabiye malzemeleri

  • 225 gram tereyağı
  • 200 gram esmer şeker
  • 100 gram toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • 400 gram un
  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
  • 3/4 tatlı kaşığı karbonat
  • 3/4 tatlı kaşığı tuz
  • 320 gram damla çikolata
  • 230 gram iri dövülmüş ceviz

Levain Bakery kurabiye yapılışı

Fırını 210 derecede ısıtmaya başlayın. Küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ve şekerleri çırpma kabında bir araya getirin. Krema kıvamı alana kadar aşağı yukarı 4 dakika çırpın. Unu, nişastayı, karbonatı ve tuzu ekleyip özleşene kadar karıştırın. (Fazla karıştırmamaya dikkat edin.)Damla çikolataları ve cevizleri de ilave edip harmanlayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hazırladığınız kurabiye hamurundan büyük parçalar halinde koparıp yuvarlayarak tepsiye yerleştirin. Kurabiyeleri fırına verip 9-12 dakika pişirin. Daha fazla pişirirseniz sertleşirler. Fırından çıktıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin.

İlgili Haberler
Kadayıf dolması nasıl yapılır? Kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...En çok sevilen makarna sosları


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Yakın ve ucuz seyahat tadından yenmez
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Gastrotech’in sahibi Şükrü Yavuz: İyi bir tabak, iyi bir mutfaktan çıkar
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (16 Ocak 2021)