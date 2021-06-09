Leyla ile Mecnun’un yeni Leyla’sı belli oldu!

TRT 1 kanalında üç sezon boyunca ekranlarda kalan efsane yerli komedi dizisi Leyla ile Mecnun yakında yeniden hayranlarıyla buluşacak. Yapım aşamasını Eflatun Film’in üstlendiği Leyla ile Mecnun dizisinde “Leyla” karakterine hayat verecek yeni isim merak ediliyordu. Yönetmen Onur Ünlü beklenen açıklamayı yaptı.

Yeni Leyla belli oldu

Çekimleri devam eden dizinin yönetmeni Onur Ünlü, yeni Leyla’nın Deniz Işın olacağını açıkladı. Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi TV projeleriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu bu kez dijital platformla izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Oyunculardan art arda paylaşım





Leyla ile Mecnun dizisi oyuncularından gelen fotoğraflar Twitter'da ses getirdi. Oyuncu ve yönetmen Ali Atay, yeniden çekilen Leyla ile Mecnun dizisine ilişkin fotoğraf paylaşarak "Fiko’m mecnuna yetişti" notunu düştü.

Oyuncu Cengiz Bozkurt da fotoğraf çekimlerine giderken vapurdan bir fotoğrafını paylaşıp "Günaydın, döndük foto çekimi için ama zaman içinde özel harekatçıya evrilmiş gibiyim. Bu saatten sonra benden baggal olur mu bi baksınlar bakalım!.." dedi.

Oyuncu Serkan Keskin de İsmail Abi karakterinin renkli ceketini giydiği bir fotoğrafın üzerine 'Hooooop' yazarak Instagram hesabından paylaştı.