Lin Pesto’nun ‘Son’ albümü Spotify’da

Yaptığı müziği synth-Pop, darkwave olarak adlandıran “Cover” kelimesine çağ atlatan ve bu videolarında kullandığı görüntülerle de dikkat çeken, sosyal medyada bolca konuşulan Ankaralı, maskeli, anonim müzisyen Lin Pesto.





Lin Pesto bir kadın, Ankara’da yaşıyor. Kendisini gizlediği için çok fazla bilgiye ulaşılamıyor. Ulaşılabilenler ise internet ve sosyal medyada dolaşanlardan ibaret. İsminin bir anlamı olmadığını söylüyor. Bir animasyondaki karakterlerin isminden birleştirip oluşturulmuş bir lakap. İlk cover’ı Bahar Candan’dan “Dondurma” olmuş. İşini tek başına yapıyor.









Son zamanların en orijinal bir o kadar da gizemli keşiflerinden birisi. 90’lardan aşina olduğumuz fantezi-pop türündeki şarkıları, kendi benzersiz tarzıyla yorumladığı ve bunları fantastik görüntülerden oluşan videolar eşliğinde yayınlayarak büyük bir üne sahip oldu.





Bu kadar bilinmesine rağmen ‘Lin Pesto’ kimdir tam olarak bilemiyoruz. Çünkü kendisi anonim olarak kalmayı tercih ediyor. Lin Pesto, karakterini internet ortamındaki koruyucu meleği olarak görüyor.

Farklı bir gerçeklik algısı

Kimine göre alternatif bir gerçeklik algısı yaratıyor, kimine göre çok fazla hüzün barındırıyor. Her kesime hitap etmediği kesin, ama kendi yarattığı türde Türkiye’de bir öncü konumunda.





“Farklı” cover’larının ardından ‘Son’ ismiyle ilk EP’sini yayınladı ve ilk konseri de yolda. Albümün isminin “her şeyin bir sonu var, Lin Pesto’nun da öyle” olduğunu söylüyor.









Tamamen anonim olarak ünlenen Lin Pesto’nun ilk konserinde kim olduğunu görmek ve tanışmak isteyenlerin sayısı epey fazla.





Posta editörleri olarak gizemini, dertlerini ve ilhamını Lin Pesto olarak yaptığı müziklerle ve videolarla anlatan müzisyenin, adından bolca söz ettireceğini düşünüyoruz.





6 Şarkılık EP’si Spotify’da

Esrarengiz, anonim, sır perdesi... Lin Pesto kısa zaman önce Spotify üzerinden de dinlenebilir hale geldi. İlk albümü olan Son’u artık sevenleri kendi playlistlerine ekleyebilir durdurak bilmeden kendini kaybederek dinleyebilir. En çok bilinen cover’ı ‘Maazallah’ parçası Spotify’da da 1. sırada.





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