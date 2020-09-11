Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Asel ismidir. Peki, Lina isminin anlamı nedir? Lina ne anlama gelir? Lina'nın anlamı nedir? Lina ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

Lina isminin anlamı

Lina ismi, 'Eski Yunan’da olimpiyat oyunlarında kazananlara verilen, zeytin ağacı dallarından ve yapraklarından yapılma taç' anlamını taşımaktadır.

Lina ismi, Haşr sûresinin 5. ayetinde geçen “lîne” kelimesinin latin harfleri ile yazılmış şekli ise bu kelime, “yumuşak hurma ağacı” manasına gelir.



