Line Nostalji Gecesi, Dorock XL'da yapılacak

Eski Beyoğlu'nda bulunan Dorock XL'da Line Nostalji Gecesi yapılacak. 12 Kasım Salı günü yapılacak olan etkinlikte birçok önemli isim yer alacak. Biletler ise biletix'te.

11 Kasım 2019, Pazartesi 16:44
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Line Nostalji Gecesi, Dorock XL'da yapılacak

Dorock XL'da yapılacak olan Line Nostalji Gecesi'nde Teoman, Gökçe, Cemil Demirbakan, Murat Evgin, Sarp, Gökcan Sanlıman Direct, Pijama, Dört X Dört, Velvet, Yüksek Sadakat, Ozan Anlaş, Ercüneyt Özdemir, Cem Özkan, Anıl Kaplanoğlu, Anıl Altınöz, Why Not, DJ Kerem Eris Ömer Salman, Melis Sökmen ve daha bir çok ünlü sanatçı sahne alacak.

Bilet fiyatı ise 40 TL olacak.


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