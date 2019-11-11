Dorock XL'da yapılacak olan Line Nostalji Gecesi'nde Teoman, Gökçe, Cemil Demirbakan, Murat Evgin, Sarp, Gökcan Sanlıman Direct, Pijama, Dört X Dört, Velvet, Yüksek Sadakat, Ozan Anlaş, Ercüneyt Özdemir, Cem Özkan, Anıl Kaplanoğlu, Anıl Altınöz, Why Not, DJ Kerem Eris Ömer Salman, Melis Sökmen ve daha bir çok ünlü sanatçı sahne alacak.

Bilet fiyatı ise 40 TL olacak.



