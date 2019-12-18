Camp Nou'da oynanacak maç öncesi iki takım da 35 puana sahip. Barcelona, 2 averaj farkla lider, Real Madrid ise 2. sırada bulunuyor.

Lionel Messi, dev karşılaşma öncesi rakip Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'a yöneltilen eleştirileri ve Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruları yanıtladı.

Rakip takım teknik direktörü Zidane'ı savunan Messi, daha önce "onu özlüyorum" dediği Ronaldo ve Hazard'la ilgili yorumlarını da sakınmadı.









"Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum"

Zinedine Zidane'a yapılan eleştirilerle ilgili Messi, "idane'ın bu kadar yoğun eleştirilmesini anlayamıyorum. Gerçekten ilginç, şaşırtıcı. İnsanlar maalesef futbolda geçmişteki başarıları hemen unutuyor. Her gün yeni bir başarı talep ediyor. Bu da futbolun doğasında var ama Zidane'ın bu kadar eleştirilmesi yanlış" yorumunu yaptı.









"Hazard'ın Ronaldo'nun boşluğunu doldurması çok zor"

Cristiano Ronaldo'nun yerine transfer edilen Eden Hazard, şu ana kadar Real Madrid'te bekleneni veremedi. Messi de bununla ilgili soruya, "Eden Hazard, Ronaldo'nun boşluğunu doldurabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Messi, "Eden Hazard çok kaliteli bir futbolcu ve Ronaldo'dan farklı özelliklere sahip. Hazard'ın Cristiano'nun boşluğunu doldurması çok zor ama harika bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" dedi.





"Zorluk aynı"

Maç öncesi fikirlerini de paylaşan Leo Messi, "Bernabeu'da çok daha fazla boş alan bulabiliyoruz. Bize daha fazla saldırıyorlar çünkü ev sahibi olarak zorunlulukları oluyor. Camp Nou'da biraz daha savunmayı geride kuruyorlar. Bu sebeple Bernabeu ile Camp Nou'da oynamak aynı zorlukta oluyor" ifadelerini kullandı.



