Liverpool Kulübü, 26 yaşındaki Oxlade-Chamberlain ile yeni sözleşme imzalandığını duyururken, mukavelenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

Southampton altyapısından yetişen Oxlade-Chamberlain, 2011 yılında Arsenal'a transfer oldu. Bu takımda 6 yıl kaldıktan sonra 38 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool'a katılan İngiliz oyuncu, burada 47 maça çıktı ve 5 gol attı.

AA