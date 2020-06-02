Liverpool resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla George Floyd'u andı. Spor dünyasında son olarak 2017 yılında Colin Kaepernick'in yapmasıyla ünlenen hareket, geçtiğimiz günlerde LeBron James tarafından Kaepernick'in fotoğrafını paylaşılmasıyla tekrar hatırlanmıştı.

Tüm Liverpool takımı orta saha yuvarlağında sıralanarak bu duruşla Floyd'u andı. Liverpool, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bu fotoğrafa "BlackLivesMatter" (Siyahların Yaşamları Değerlidir) ve "Unity is strength." (Birlik, güçtür) notlarını düştü.



