Liverpool antrenmanından anlamlı görüntü: George Floyd'u andılar
İngiltere Premier Ligi'nin bu sezonki muhtemel şampiyonu Liverpool, George Floyd için antrenmanda anlamlı bir harekette bulundu. Tüm oyuncular orta saha yuvarlağında çevrelendi ve o meşhur duruşu yaptı. Liverpool bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
02 Haziran 2020, Salı 12:12 Son Güncelleme:
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Liverpool resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla George Floyd'u andı. Spor dünyasında son olarak 2017 yılında Colin Kaepernick'in yapmasıyla ünlenen hareket, geçtiğimiz günlerde LeBron James tarafından Kaepernick'in fotoğrafını paylaşılmasıyla tekrar hatırlanmıştı.
Tüm Liverpool takımı orta saha yuvarlağında sıralanarak bu duruşla Floyd'u andı. Liverpool, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bu fotoğrafa "BlackLivesMatter" (Siyahların Yaşamları Değerlidir) ve "Unity is strength." (Birlik, güçtür) notlarını düştü.
https://twitter.com/LFC/status/1267480682663682051