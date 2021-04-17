Devre arası transfer döneminde Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonu ile kiralayan Liverpool, bu bölge için bir genç futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu sezon başından beri savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Liverpool'un Leipzig forması giyen Ibrahima Konate'yi ciddi şekilde transfer etmeyi istediği ve girişimlerine başladığı ifade edildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Liverpool'un transfer listesinin ilk sırasında Ibrahima Konate bulunuyor. Jürgen Klopp'un 'Kesinlikle alınmalı' raporu verdiği Fransız stoperin Leipzig'deki sözleşmesinde 40 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunuyor. Leipzig'in sadece bu ücrete Konate'yi satacağı belirtilirken Liverpool'un Konate için 40 milyon euroyu gözden çıkarttığı iddia ediliyor.

OZAN KABAK'IN DURUMU MERAK EDİLİYOR

Liverpool'un Konate hamlesinin ardından Ozan Kabak'ın geleceği de merak konusu oldu. İngiliz ekibinin Ozan'ın satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Ancak Konate geldikten sonra Ozan, ilk 11'deki yerini kaybedebilir...

Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in de gelecek sezon sahalara döneceği düşünülünce Ozan Kabak'ı Liverpool'da kalması halinde ciddi bir forma rekabeti bekliyor.

Liverpool'da Jürgen Klopp, Ozan Kabak hakkında geçtiğimiz günlerde övgü dolu sözler kullanmış ve ''Müthiş bir potansiyel. Henüz 20 yaşında ama oynadığı maçlar ortada. Onu çok iyi bir gelecek bekliyor'' demişti.



