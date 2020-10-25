Liverpool'un efsane futbolcusu ve SundayWorld köşe yazarı John Aldridge, bugünkü köşe yazısında Kırmızılar'ın stoper konusunu ele aldı. Aldridge, "Ocak ayında kaliteli bir stoper bulmak zor olacak ancak Liverpool hedeflerine gitmek için bunu yapmak zorunda. Bu rolde Fabinho da kullanılabilir ancak Fabinho'nun orta sahadaki rolü de çok kilit, Bunu bozmaktansa transfer daha mantıklı görünüyor" dedi.
Futbol Liverpool'un ilk hedefi Ozan Kabak değil, Dayot Upamecano
Liverpool'un ilk hedefinin Leipzig'ten Dayot Upamecano olduğunu yazan Aldridge, "Upamecano Liverpool'un ilk hedefi. Önümüzdeki yaz ayında aktif olacak 42 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu söyleniyor. Liverpool bunu 6 ay öne çekmek için uğraşacak. Ayrıca transfer politikalarına da uyuyor. 21 yaşındaki oyuncu 10 yıl stoper sorununu çözebilir" dedi.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 yendi