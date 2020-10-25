Futbol Liverpool'un ilk hedefi Ozan Kabak değil, Dayot Upamecano
  • Haberler
  • Futbol
  • Liverpool'un ilk hedefi Ozan Kabak değil, Dayot Upamecano

Liverpool'un ilk hedefi Ozan Kabak değil, Dayot Upamecano

Futbol

Virgin van Dijk'ın diziden yaşadığı ağır sakatlık sonrası stoper arayışlarına başlayan Liverpool'da birçok isim ön plana çıkmıştı. Özellikle yerli basında Ozan Kabak ismi dillendirilse de Avrupa basınına bakınca milli stoperin Klopp'un ilk tercihi olmayacağı görülüyor.

25 Ekim 2020, Pazar 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Liverpool'un efsane futbolcusu ve SundayWorld köşe yazarı John Aldridge, bugünkü köşe yazısında Kırmızılar'ın stoper konusunu ele aldı. Aldridge, "Ocak ayında kaliteli bir stoper bulmak zor olacak ancak Liverpool hedeflerine gitmek için bunu yapmak zorunda. Bu rolde Fabinho da kullanılabilir ancak Fabinho'nun orta sahadaki rolü de çok kilit, Bunu bozmaktansa transfer daha mantıklı görünüyor" dedi.

Liverpool'un ilk hedefinin Leipzig'ten Dayot Upamecano olduğunu yazan Aldridge, "Upamecano Liverpool'un ilk hedefi. Önümüzdeki yaz ayında aktif olacak 42 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu söyleniyor. Liverpool bunu 6 ay öne çekmek için uğraşacak. Ayrıca transfer politikalarına da uyuyor. 21 yaşındaki oyuncu 10 yıl stoper sorununu çözebilir" dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 yendi