Liverpool'un efsane futbolcusu ve SundayWorld köşe yazarı John Aldridge, bugünkü köşe yazısında Kırmızılar'ın stoper konusunu ele aldı. Aldridge, "Ocak ayında kaliteli bir stoper bulmak zor olacak ancak Liverpool hedeflerine gitmek için bunu yapmak zorunda. Bu rolde Fabinho da kullanılabilir ancak Fabinho'nun orta sahadaki rolü de çok kilit, Bunu bozmaktansa transfer daha mantıklı görünüyor" dedi.