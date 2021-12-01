Lodosta karaya vuran su samuru karnının doyururken görüntülendi

Yalova'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yalova'da denizde oluşan şiddetli dalgaların boyu zaman zaman 3 ila 4 metreyi buldu.

Yalova'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çınarcık ve Esenköy ilçelerinde dev dalgaların vurduğu sahil kesimi sular altında kalırken, araç trafiği olumsuz etkilendi. Ayrıca dev dalgalar nedeniyle sular altında kalan Yalova-Armutlu Yolu'nun bir kısmı geçici olarak trafiğe kapandı.









Fırtına nedeniyle 4 metreye ulaşan dalgaların vurduğu sahilde bulunan iş yerlerinde ve balıkçı barınağında maddi hasar meydana geldi.

Dev dalgaların vurduğu sahil kesimi sular altında kalırken, sahilde avlanan su samurları ise ilginç görüntü oluşturdu.





Lodos kâbusu yaşayan Yalova'da yüzleri güldüren tek görüntü ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan su samuru oldu.

Su samuru avladığı balık ile denizin üstündeki bir kayaya tırmanıp karnını doyurdu. Bu ânlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İHA