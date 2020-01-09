Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Doğumun ardından bazı annelerde ciddi sıkıntılara yol açabilen lohusa depresyonu, zor bir döneme sebep olabiliyor. Bebek sahibi olduktan sonra karamsar veya yorgun hissetmek normal olsa da doğum sonrası depresyon bunun ötesine geçebilir. Semptomları şiddetlidir ve hayatınızı etkileyebilir.

Doğumdan itibaren sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, “Doğumla birlikte anne için yepyeni bir dönem başlar. Bedeni, hormonları ve rutini değişirken, hayatına yeni rol ve sorumluluklar girer. Daha önce aşina olmadığı bu yeni hayata adapte olması zaman alabilir. Bu adaptasyon döneminde annelerin zaman zaman kaygı ve korku yaşamaları, bebeğe yetip yetemediklerini sorgulamaları, duygusal açıdan daha hassas hissetmeleri normal ve doğaldır." dedi.

Mükemmel ebeveynlik ulaşılabilir bir hedef değil

Başak Mutlu, lohusalık sürecinde annenin ebeveynliğe mükemmeliyetçi yaklaşmaması ve kendisinden beklentilerini yüksek tutmaması gerektiğini ifade ederek mükemmel ebeveynliğin ulaşılabilir bir hedef olmadığını söyledi. Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu yeni annelerin var olan koşullarda elden geldiği kadarını yapmaya odaklanmalarının daha iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

"Lohusalık sürecinde iyi beslenin"

Psikolog Başak Mutlu, her sıkıntıda olduğu gibi lohusa depresyonu sonrası da aile içi iletişimin hayati önem taşıdığını vurguladı. Mutlu, lohusalık döneminde annelerin depresyonla mücadelesinin önemli olduğunu ifade ederek “Annenin zorlandığı zamanlarda duygularını güvendiği yakınlarıyla paylaşması, sorumluluklarıyla başa çıkmakta güçlük çektiğinde çevresinden destek istemesi süreci kolaylaştıracaktır. Sağlıklı beslenmek ve iyi dinlenmek de annenin olumsuz duygularla daha iyi başa çıkabilmesine yardımcı olur." dedi.





Bebekle bağ kurmakta zorlanıyorsanız mutlaka destek alın

Uzman Klinik Psikolog Başak Mutlu, "Genellikle zorlanma hali, yaklaşık 10 gün içinde kendiliğinden azalır. Ancak bazı annelerde bu dönemde daha şiddetli tablolar gözlenebilir. Anne, şiddetli hüzün ya da boşluk duyguları içindeyse, bebekle bağ kurmakta zorluk yaşıyorsa, hayatının bir daha normale dönemeyeceği endişesi taşıyor ve umutsuz hissediyorsa, kendine veya başkalarına zarar verme düşünceleri varsa profesyonel destek için mutlaka bir klinik psikolog veya psikiyatristten destek almalıdır. Unutulmamalıdır ki annenin ruh sağlığındaki herhangi bir bozulmanın sadece anne için değil tüm aile için olumsuz sonuçları olabilir.” dedi. (İHA)