Lokum gibi kavurma nasıl yapılır? İşte yumuşacık kavurma tarifi

Kurban Bayramı bu yıl da geldi çattı. İbadetleri için kurban kesecek vatandaşlar, kurbanlık hayvanın bir kısmını dağıttıktan sonra kalan kısmı ile yapılacak geleneksel kavurma yemeği için araştırmalarına hız verdi. İşte, Kurban Bayramı kavurması yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

LOKUM GİBİ KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kurban etlerinden kavurma yapacak olan vatandaşlar "Kavurma nasıl yapılır?" ve "Kavurma tarifi" sorgulamalarını yapıyor. İşte, lokum gibi kavurma yapmanın ayrıntıları...KAVURMA

MALZEMELERİ

2 kg kuşbaşı 250 gram iç yağ Tuz

KAVURMANIN YAPILIŞI

İlk olarak tencere hazırlanır ve ateşe bırakılır. Tencere ısındıktan sonra iç yağ koyulur ve erimesi beklenir. (3 dakika) Tenceredeki yağ eridikten sonra, dibine çöken et parçaları bir kevgir yardımıyla alınır. Sonrasında ise sıcak iç yağına istenilen ebatta doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır. Karıştırma işleminin ardından ise tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır. Pişen etler arada karıştırılır ve dibi tutmaması için kontrol edilir. Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.

PÜF NOKTASI

Kavurmayı yaparken mutlaka tuzu en son eklemelisiniz. Tuzu erkenden tencereye atarsanız etiniz sert bir kıvamda olur.