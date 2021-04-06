Louis Vuitton seyahat kitabı çıkarıyor

NTV'de yer alan habere göre, kitapta fotoğrafçı Mayumi Hosokura, Japonya'daki ana şehri Kyoto'nun karşıtlığını keşfederek hem imparatorluk başkenti olarak eski geçmişini hem de günümüzdeki canlı modernliğini ortaya koyuyor.

Louis Vuitton, "Mayumi Hosokura, Kyoto'nun az bilinen sırlarını, turizm ve kent karmaşasından uzakta sessizce yıkanmış olarak zarif bir şekilde tasvir ediyor" diyor. İkinci kitap ise 1930'larda illüstratör ve grafik sanatçısı Jean Moral'dan alınan fotoğraflarla Kuzey Fransa'daki Normandiya sahil bölgesine odaklanıyor.



