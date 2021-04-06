Kültür & Sanat Louis Vuitton seyahat kitabı çıkarıyor

Louis Vuitton seyahat kitabı çıkarıyor

Kültür & Sanat

Louis Vuitton seyahat kitabı çıkarıyor

Lüks moda markası Louis Vuitton, dünya çapındaki sanatçıları bir ülkeye, bölgeye, şehre veya yere adanmış seyahat dergileri, illüstrasyonlar ve fotoğraflar yaratmaya davet eden 'Fashion Eye' kitap serisine iki yeni kitap daha ekledi.

06 Nisan 2021, Salı 12:40 Son Güncelleme:
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NTV'de yer alan habere göre, kitapta fotoğrafçı Mayumi Hosokura, Japonya'daki ana şehri Kyoto'nun karşıtlığını keşfederek hem imparatorluk başkenti olarak eski geçmişini hem de günümüzdeki canlı modernliğini ortaya koyuyor.

Louis Vuitton, "Mayumi Hosokura, Kyoto'nun az bilinen sırlarını, turizm ve kent karmaşasından uzakta sessizce yıkanmış olarak zarif bir şekilde tasvir ediyor" diyor. İkinci kitap ise 1930'larda illüstratör ve grafik sanatçısı Jean Moral'dan alınan fotoğraflarla Kuzey Fransa'daki Normandiya sahil bölgesine odaklanıyor.

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