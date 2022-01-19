Futbol Luis Campos Galatasaray'a danışmanlık yapmak için İstanbul'da

Luis Campos Galatasaray'a danışmanlık yapmak için İstanbul'da

Futbol

Luis Campos Galatasaray'a danışmanlık yapmak için İstanbul'da

Portekizli sportif direktör Luis Campos, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Monaco'da kariyer zirvesini yaşayan futbol adamı, daha sonra Lille'de çalışmıştı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Galatasaray'la danışmanlık görevi için görüşme gerçekleştirecek olan Luis Campos, İstanbul'a geldi. Campos, Başkan Burak Elmas'la görüşecek.

Transfer ve planlama konularında Portekizli futbol adamının fikirleri alınacak ve uygulama önerileri sorulacak.

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