Luis Nani Süper Lig'e dönmek üzere. Antalyaspor ile görüşmelere başladığı öğrenilen 35 yaşındaki Portekizlinin gelmesi an meselesi.
Resmi teklif iletilen Nani ile son detaylar görüşülüyor.
Luis Nani Süper Lig'e dönmek üzere. Antalyaspor ile görüşmelere başladığı öğrenilen 35 yaşındaki Portekizlinin gelmesi an meselesi.
Resmi teklif iletilen Nani ile son detaylar görüşülüyor.
Son olarak MLS'te Orlando forması giyen Nani, 3 yıllık ABD kariyerinde 88 maça çıkıp 31 gol 25 asiste imza attı.
Ocak ayı itibarıyla serbest kalan Portekizli oyuncunun fitliği ve istikrarı ise dikkat çekiyor.
Henüz futbolu bırakmaya niyeti olmayan Nani, Nuri Şahin'in çalıştığı Antalyaspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
Nani'den 2 yaş küçük olan Nuri Şahin ise kısa süre önce Antalyaspor'un başına geçmişti. Şahin ilk teknik direktörlük deneyimini yaşıyor ve takımdaki kötü gidişatı durdurmak için takviyeler bekliyor.
Fernando Lucas Martins ve Admir Mehmedi transferlerini bitiren, Robert Beric'le de anlaşmak üzere olan Akdeniz ekibi, Nani'de de mutlu sona ulaşmak üzere.
Nani daha önce 2015-2016 sezonunun başında Manchester United'tan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
1 sezon oynayan Portekizli 47 maçta 12 gol 13 asistlik katkı sağlamıştı.
Ertesi sezon 8 milyon euro bedelle Valencia'ya transfer olan Nani, Fenerbahçe'ye para kazandırmıştı.
Tecrübeli yıldızın tüm kariyerinde ise 548 maçta 123 gol 140 asistlik istatistiği bulunuyor.