Futbol Luiz Gustavo'nun sakatlık durumu belli oldu

Luiz Gustavo'nun sakatlık durumu belli oldu

Futbol

Luiz Gustavo'nun sakatlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sakatlanan Luiz Gustavo'nun yokluğu, dev maçta çok hissedilmişti. Gustavo'nun 2 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

07 Şubat 2021, Pazar 16:56 Son Güncelleme:
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Luiz Gustavo geçen sene olduğu gibi bu sene de iç sahadaki Galatasaray derbisini kaçırdı. Sakatlığı nedeniyle dev maçta forma giyemeyen 33 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın 2 hafta daha oynayamayacağı öğrenildi. Bu süreçte kaçıracağı maçlarda Fenerbahçe'de orta alanda nasıl bir kurgu oluşacağı merak ediliyor.

Luiz Gustavo'nun tedavisi devam ederken ilk kontrollerde öngörülen sonuçtan daha ciddi bir sorun olduğu ve sakatlığın bu nedenle uzayacağı bildirildi. Gustavo'nun ilk etapta ciddi bir şeyi olmadığı ve derbide forma giyebileceği iddia edilmişti.

Sonuç olarak Brezilyalı futbolcu Gustavo yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacak.

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