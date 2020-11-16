Luyindama sahalardan 1 ay uzak kalacak

Kongo Milli Takımı kampında sakatlanan Luyindama'ya Galatasaray'dan kötü haber geldi. Milli arada Kongo'ya giden Luyindama'nın sakatlık süresi ise 1 ayı bulacak.

Luyindama, geçen sene de Kongo'da sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Kongolu stoper, milli takımında dizinden sakatlanmış ancak diz bağlarının koptuğu oradaki doktorlar tarafından anlaşılamadığı için buz torbasıyla 10 bin kilometre yol gelmişti. Luyindama'nın sakatlığının ciddiyeti İstanbul'a döndüğünde anlaşılmıştı. O dönem Fatih Terim ve yönetim, sakatlığı haber vermediği için Kongo'yu eleştirmişti.

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