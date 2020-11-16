Futbol Luyindama sahalardan 1 ay uzak kalacak

Luyindama sahalardan 1 ay uzak kalacak

Futbol

Luyindama sahalardan 1 ay uzak kalacak

Galatasaray'da Christian Luyindama sakatlık kurbanı oldu. Yine milli takımda sakatlanan Kongolu oyuncunun kasığından sakatlandığı ve 3 ila 4 hafta takımdaki yerini alamayacağı belli oldu.

16 Kasım 2020, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Kongo Milli Takımı kampında sakatlanan Luyindama'ya Galatasaray'dan kötü haber geldi. Milli arada Kongo'ya giden Luyindama'nın sakatlık süresi ise 1 ayı bulacak.

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Luyindama, geçen sene de Kongo'da sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Kongolu stoper, milli takımında dizinden sakatlanmış ancak diz bağlarının koptuğu oradaki doktorlar tarafından anlaşılamadığı için buz torbasıyla 10 bin kilometre yol gelmişti. Luyindama'nın sakatlığının ciddiyeti İstanbul'a döndüğünde anlaşılmıştı. O dönem Fatih Terim ve yönetim, sakatlığı haber vermediği için Kongo'yu eleştirmişti.

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