Galatasaraylı Christian Luyindama için İngiltere'den transfer iddiası geldi.

İngiliz basını, Aston Villa'nın Demokratik Kongolu futbolcuyu gündemine aldığını yazdı.

Teknik direktör Dean Smith'in, Luyindama'yı Afrika Uluslar Kupası'nda izlediği ve olumlu rapor verdiği belirtildi.

12 milyon Euro...

Birmingham ekibinin, bu transfer için 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı da ifade edildi.

Aston Villa'nın resmi teklifte bulunmak için Galatasaray'ın Luyindama'nın bonservisinin Standart Liege'den almasını beklediği haberde yazıldı.

Galatasaray'ın Standard Liege'den devre arasında transfer ettiği Luyindama 15 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

Sarı-Kırmızılı takım yarım sezon için 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncunun ayrıca 6 milyon Euro zoruluntu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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