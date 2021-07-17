Askerlik sisteminde 26 Haziran 2019’da değişiklik yapılmıştı. Yeni sistemle zorunlu askerlik süresi 6 aya inmişti. Sistem, askerlik çağı gelmiş gençlere vatani görevlerini yapmalarının yanı sıra önemli avantajlar ve kariyer fırsatı da sunuyor. Buna göre; zorunlu askerlik süresi olan 6 ayı tamamladıktan sonra görev süresini 6 ay daha uzatmak isteyenlere önemli imkanlar veriliyor.

İHTİYACA GÖRE BELİRLENİYOR

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği askerde kalma seçeneğinin sunduğu en önemli avantaj aylık gelir ve sigorta. Devamını düşünenler ise kariyer basamaklarını tırmanabiliyor. Bunun için ‘6+6 ay’ yöntemi uygulanıyor. 6+6 ay seçeneğinde er olarak askere giden genç, askerlik süresi bitiminde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) de ihtiyaçları doğrultusunda isteğe bağlı olarak askerlik süresini 6 ay daha uzatabiliyor.

KIDEM VE İŞSİZLİK MAAŞI

Askerliğini kısa dönem veya yedek subay, yedek astsubay olarak yapacak olan kişiler isterlerse askere giderken işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilecekler. Askere giden çalışanlar işsizlik maaşı da alabiliyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuranlar, askere gidene kadar maaş alır. Askerde maaş kesilir. Askerlik dönüşü kalan sürede ödeme yapılır. Hemen askere gidilmişse dönüşte 30 gün içinde İşkur’a başvurmak gerekiyor.

SUBAYLIĞA KADAR YÜKSELİYOR

Erler 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğinin ardından eğer arzu ederse sözleşmeli er olarak da müracaat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor. Mülakatı kazanıp sözleşmeli er olduğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman erbaş) alımı yapılacağı zaman buna da başvurma hakkı doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman erbaşlığa devam ederken sınav açılırsa ve bu sınavı kazanırsa sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da yükselebiliyor.

4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNLARI...

Kanunla üniversite mezunu asker adaylarının da durumu belirlendi. Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, TSK’nın belirleyeceği sayıda kişi, askerliğini yedek subay olarak yapabilecek. İki veya üç yıllık üniversitelerden mezun olanlar ise yedek astsubay olabilecek. Yedek subay olamayan 4 yıl ve daha uzun süreli üniversite mezunlarından isteyenler yedek astsubay olarak görevlendirilebilecek. Bu durumda, 2 aylık temel eğitimin ardından 10 aylık maaş ödeniyor. Askerde kalmak isteyenler subaylığa ve astsubaylığa geçiş yapabiliyor.

RÜTBEYE VE GÖREV YERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Askerliğini 6 ay uzatanlara, uzatma döneminde asgari ücretin üzerinde harçlık veriliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan bilgilere göre harçlıklar şöyle olacak:

Er: 2 bin 787 lira (6 ay için toplam 16 bin 722 lira).

Onbaşı: 2 bin 977 lira (6 ay için toplam 17 bin 862 lira).

Çavuş: 3 bin 147 lira (6 ay için toplam 18 bin 882 lira).

Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca her ay 1367 liraya kadar ek ödeme yapılıyor.

SGK PRİMİ DEVLETTEN

İlk 6 aylık dönemi tamamladıktan sonra ikinci 6 aylık dönemde askerlik yapanlar, bu dönem için askerlik borçlanması yaptıklarında asgari ücrete karşılık gelen prim tutarını Milli Savunma Bakanlığı karşılayacak.

TOKİ'DEN EV, İLAVE PUAN, EK İZİN

Askerliğini uzatanlara TOKİ’den ev alımında öncelik verilecek, iş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından uygun faizle kredi sağlanacak. TSK ayrıca ikinci 6 ay silah altında kalanlara; personel alım sınavlarında yüzde 15-20 ilave puan, sözleşmeli personel temininde öncelik, her ay için ilave 1 gün izin gibi haklar sunuyor.